РИАМО - 17 авг. На проспекте Академика Сахарова в столице состоится митинг КПРФ за честные выборы, начало в 12:00, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы.

Ранее в мэрию поступило уведомление от Московского городского отделения КПРФ о проведении в субботу митинга за честные и чистые выборы. Организаторы заявили площадкой мероприятия площадь Революции (площадка между гостиницей «Метрополь» и сквером с памятником Карлу Марксу).

«По договоренности с организаторами проведение митинга согласовано на внешней стороне проспекта Академика Сахарова с установкой трибуны у дома №9», - говорится в сообщении.

Предполагается, что в митинге коммунистов примут участие до 5 тысяч человек. Акция продлится с 12:00 до 15:00.

Из-за митинга на проспекте Академика Сахарова будет ограничено движение на нескольких улицах, кроме самого проспекта изменения в схеме движения коснутся и улицы Маши Порываевой. Ограничения будут действовать с 02:00 до 18:00.

Ранее мэрия Москвы отказалась согласовывать проведение на эту же дату шествия оппозиции в центре города, поскольку организаторы публичного мероприятия нарушили сроки подачи уведомления.