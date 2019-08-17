РИАМО – 17 авг. В субботу в парках и лесопарковых зонах отдыха Московской области впревые в регионе пройдет экоакция «Мангал-марафон», для гостей мероприятия подготовлена большая развлекательная программа, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья.

Областную экоакцию «Мангал-марафон» под девизом: «Шашлык – чистый пикник!» организовали при содействии общероссийской «Лиги шашлыков» и «Национального экологического корпуса». Акция пройдет впервые в истории Подмосковья.

«Мангал-марафон» проводится в целях организации эффективного информирования и разъяснения населению вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе раздельный сбор твердых коммунальных отходов, в особенности в местах организации массового отдыха граждан», – отмечается в сообщении.

На сегодняшний день в Подмосковье по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева создаются комфортные условия и цивилизованная инфраструктура для отдыха жителей в ранее заброшенных лесах и парковых зонах.

«В Подмосковье мы регулярно проводим мероприятия по разъяснению жителям важности и необходимости организации раздельного сбора твердых коммунальных отходов, которые будут пригодны для вторичной переработки, так называемого рециклинга, в том числе в общественных местах», – пояснил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

«Мангал-марафон» привлечет внимание жителей к проблеме загрязнения мест, где обычно проводят пикники в теплое время года. Также мероприятие пропагандирует среди населения культуру раздельного сбора отходов.

«Мы назвали ее необычно – «Мангал-марафон», так как в основе мероприятия лежит состязательный принцип между муниципалитетами, точнее, кто из них предложит самый оригинальный рецепт шашлыков и привлечет к раздельному сбору в общественных местах наибольшее количество жителей, к учету будут приниматься как данные о количестве собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов», – дополнил Хромушин.

Центральными площадками экоакции станут парк имени Л.Н. Толстого в Химках, городской парк в Красногорске и парк «Мысово» в Долгопрудном. Для участников подготовили обширную программу.

«Пройдут конкурсы мангально-шашлычной частушки и художественных работ в стиле «Шампуропись», музыкальные выступление известных артистов, мусАРТ челлендж «Забутыль по чистому!» и «Забань по чистому!», в рамках которого участники смогут сыграть на пластиковых бутылках и алюминиевых банках тематические композиции и бросить вызов в социальных сетях всем желающим», – перечислила первый заместитель министра ЖКХ региона Наталья Егорова.

На мероприятии будут работать свыше 1 тысячи волонтеров в брендированных майках и фартуках. Они вместе с участниками акции и проекта «Тут Грязи Нет» раздадут отдыхающим информационно-разъяснительные материалы о необходимости раздельного сбора отходов.

Также волонтеры безвозмездно выдадут биоразлагаемые мусорные пакеты от компании «Авикомп» (производитель биоразлагаемой продукции для отдыха и пикника), а областные региональные операторы оборудуют места проведения акции «Мангал-марафон» двухцветными контейнерами и выкатными баками.

Как провести лето в Подмосковье>>