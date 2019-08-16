РИАМО – 16 авг. В Пушкинском городском округе будет создано 250 рабочих мест, их обеспечит универсальное складское помещение в индустриальном парке «PNK-Парк Пушкино», на строительство которого уже выдано разрешение, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

Здание площадью в 28 тысяч квадратных метров будет использоваться как складское помещение для хранения товаров народного потребления.

«По итогам создания объекта в Пушкине будет создано 250 рабочих мест. Проект находится на сопровождении центра содействия строительству при правительстве Московской области», – заявила министр жилищной политики Подмосковья Инна Федотова.

Общий объем инвестиций в проект составит 1,6 миллиарда рублей. Ввод индустриального складского здания в эксплуатацию запланирован на декабрь 2019 года. Его застройщиком выступает ООО «Дельта».

«Всего в портфеле компании «PNK Group», работающей на рынке 15 лет, находится 30 парков. Еще семь площадок готовятся к запуску», – уточняется в материале.