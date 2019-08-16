РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. «Мосэнергосбыт» хочет отключить электроэнергию в восьми домах подмосковного Подольска из-за крупных долгов управляющих фирм, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«По причине накопленной управляющими компаниями МУП горокруга Подольск «ДЕЗ» и ООО «УК «Август ЖКХ» суммарной просроченной задолженности перед АО «Мосэнергосбыт» в размере около 40 миллионов рублей в ближайшее время будут ограничены поставки электроэнергии в восемь многоквартирных домов округа», – отмечается в сообщении.

Долг МУП горокруга Подольск «ДЕЗ» в размере 16 миллионов рублей по состоянию на 31 июля 2019 года образовался за периоды с октября по декабрь прошлого года и за январь и март-июнь текущего. Задолженность ООО «УК «Август ЖКХ» составляет 17,9 миллиона рублей за период с февраля по июнь этого года.

«Проблема не решается на протяжении длительного периода, неоднократные попытки урегулировать ее путем переговоров с руководителями УК остаются безуспешными. Все долги охвачены претензионно-исковой работой, ситуация увеличения задолженности регулярно рассматривается на совещаниях в администрации и в прокуратуре Подольска, однако вопрос ее погашения до сих пор остаётся нерешенным», – уточняется в материале.

В связи с этим АО «Мосэнергосбыт» вынуждено еженедельно вводить режим ограничения поставки электроэнергии в места общего пользования (МОП) многоквартирных жилых домов, обслуживаемых данными УК.

Так, в графике на отключения с 20 августа и до полного погашения управляющими компаниями задолженности значатся дом №15А на Красногвардейском бульваре и №4 на улице Почтовая. С 21 августа ограничения начнутся и продолжатся до момента, пока недобросовестные УК не оплатят долги. Аналогичные меры введут в доме №21 на улице Академика Доллежаля и доме №7 на улице Генерала Стрельбицкого.

С 27 августа и до полного погашения задолженности отключат свет по адресам: бульвар 65-летия Победы, 7, корпус 1; Красногвардейский бульвар, 13; улица Почтовая, 21; Генерала Смирнова, 11.

АО «Мосэнергосбыт» принес жителям округа извинения за неудобства, доставленные по вине управляющих компаний.