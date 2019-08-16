РИАМО – 16 авг. Специалисты ПАО «МОЭСК» проводят масштабные мероприятия по замене отработавшего свой срок оборудования на более надежное, до конца текущего года энергетики установят 33 новых элегазовых выключателя 110–220 киловольт на столичных питающих центрах, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

«Так, на четырех подстанциях (ПС) 110 киловольт в ТиНАО – «Вороново», «Десна», «Летово», «Кузнецово» – энергетики компании «Россети Московский регион» до конца года введут в эксплуатацию 13 новых элегазовых выключателей 110 киловольт», – отмечается в сообщении.

На ПС 110 кВ «Летово» все маслонаполненное коммутационное оборудование будет заменено на новое.

Энергетики заменят на подстанции пять устаревших масляных выключателей на современные элегазовые и 18 фарфоровых разъединителей с фарфоровой изоляцией на полимерные.

Элегазовые выключатели поэтапно заменяют масляные, так как они пожаробезопасны и отличаются быстродействием и простотой в обслуживании. Срок службы элегазового выключателя не менее 30 лет.

«Полимерные изоляторы в отличие от фарфоровых обладают наибольшей механической прочностью, высокой устойчивостью к атмосферным загрязнениям и перенапряжениям в сети», – дополняется в сообщении.

Итогом проведенных работ станет надежное и бесперебойное электроснабжение потребителей столицы. Все работы будут совершать, не прерывая электроснабжение потребителей.