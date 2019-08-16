РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. В поселке Дубровицы подмосковного Подольска в пятницу открыли новую детскую игровую и физкультурную площадку, в рамках комплексного благоустройства двора его также заасфальтируют и сделают парковку, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«В поселке Дубровицы торжественно и весело открыли детскую игровую и физкультурную площадку. Веселое представление показали юные артисты культурно-просветительского центра «Дубровицы». Маленькие жители поселка получили сладости и хорошее настроение. В ближайшее время будут завершены работы по асфальтированию двора и парковочного пространства», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Площадка получилась красивой и удобной. При строительстве учли пожелания жителей двора. Работы во дворе домов №№5, 6 и 7 выполнили в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.