РИАМО - 16 авг. С начала года Наро-Фоминске обновили входные группы, поменяли полы и покрасили стены в 144 подъездах, это количество составило 67% от общего плана, установленного по губернаторской программе «Мой подъезд», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В общей сложности в текущем году в городском округе собираются отремонтировать 215 подъездов по данной программе. Она позволяет собственникам жилья контролировать процесс обновления подъездов на различных уровнях: они могут выбирать оттенок стен, оформление входной группы, вид осветительных приборов, качество полов, перил, и даже предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

«Всего в Подмосковье по программе «Мой подъезд» уже отремонтировано более 6,6 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 45% подъездов», – отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Этот проект реализует по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министерство жилищно-коммунального хозяйства вместе с муниципальными образованиями. Программа нацелена на то, чтобы в самые сжатые сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения. Накануне министерство подвело промежуточные итоги.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина – это субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

Подробная информация о том, как вступить в программу, предельные стоимости ремонта в типовых домах и другая важная информация размещена на сайтах муниципалитетов.