РИАМО – 16 авг. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области подвело промежуточные итоги реализации губернаторской программы по текущему ремонту подъездов в многоквартирных домах «Мой Подъезд», так, в городском округе Егорьевск провели работы по благоустройству 114 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«В текущем году в Егорьевске управляющие компании отремонтировали 114 подъездов, что составляет 32% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 354 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 6,6 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 45% подъездов», – заявил министр ЖКХ Подмосковья Евгений Хромушин.

Он дополнил, что в этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей.

«Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний», – разъяснил Хромушин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«По желанию жителей было принято советующее решение о продлении срока действия программы. Участие происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы», – подчеркнул глава министерства ЖКХ Подмосковья.