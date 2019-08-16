РИАМО - 16 авг. На участке Подольск – Гривно Курского направления Московской железной дороги продолжают устранять сбой в движении электропоездов, уже восстановлено автоматическое управление движением поездов и скоростной режим на первом главном пути перегона, сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

Предварительно, сбой на данном участке произошел из-за повреждения кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), который обычно отвечает за движение поездов в автоматическом режиме.

«В качестве приоритетного первый путь был выбран, так как по нему поезда следуют в сторону области, а в пятницу вечером основной пассажиропоток – из Москвы», - говорится в сообщении.

На месте продолжаются работы по восстановлению движения поездов на втором главном пути перегона Подольск – Гривно.

Движение на участке МЖД из-за аварии не останавливалась. Железнодорожники делают все, чтобы сократить опоздание задержанных поездов.