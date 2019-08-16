РИАМО – 16 авг. Свыше 130 зданий столичных поликлиник нуждаются в ремонте и реконструкции, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Сделали ревизию материальной базы всех московских поликлиник. В новом оборудовании, ремонте и реконструкции нуждаются 135 зданий – почти треть амбулаторной сети», – написал градоначальник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Собянин дополнил, что с 2020 года будут ремонтировать по 30-50 поликлиник.

«Это непросто, учитывая, что они не закроются для пациентов», – пояснил мэр столицы.

Кроме того, по словам Собянина, параллельно начнут развивать информатизацию поликлиник и стационаров, чтобы они работали как единое целое.

«Сейчас загружаются электронные карты, рентгеновские снимки, лабораторные исследования. И уже со следующего года они будут полностью доступны врачам и пациентам», – заверил мэр Москвы.