РИАМО – 16 авг. На ватной фабрике в городском округе Серпухов отсутствует ливневая канализация, сточные воды стекают в реку Каменку, по этой причине руководству предприятия выписали штрафы на сумму свыше 40 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Ранее инспекторы эконадзора вынесли несколько постановлений о назначении административного наказания в отношении директора АО «Ватная фабрика».

«Предприятие расположено в городском округе Серпухов и занимается производством текстильной продукции и материалов для медицины. В ходе проверки установлено, что на предприятии имеется несколько стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Однако руководство предприятия не провело их инвентаризацию», – отмечается в сообщении.

Кроме того, не был разработан проект предельно допустимых выбросов. Также руководство фабрики не оформило регламентирующие документы.

«На предприятии не ведется инвентаризация и учет отходов, не разработана программа производственного экологического контроля», – добавляется в сообщении.

На фабрике отсутствует ливневая канализация. Сточные воды с территории стекают под уклон в сторону реки Каменки, которая находится на расстоянии около 40 метров от предприятия.

К тому же, фабрика не поставлена на учет как объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам рассмотрения материалов проверки на директора предприятия наложены четыре штрафа на сумму 41 тысяча рублей. Устранение нарушений находится на контроле Минэкологии Подмосковья.