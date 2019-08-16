РИАМО - 16 авг. В Кашире рабочие отремонтировали 109 подъездов по губернаторской программе «Мой подъезд», которая дает жителям возможность контролировать работы начиная с цвета стен и заканчивая предельной стоимостью всего ремонта, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Этот проект реализует по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева министерство жилищно-коммунального хозяйства вместе с муниципальными образованиями. Программа нацелена на то, чтобы в самые сжатые сроки привести каждый подъезд Подмосковья к нормативному состоянию, повысив качество жизни населения. Министерство подвело промежуточные итоги.

«Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 6,9 тысячи подъездов, из запланированных 14,5 тысяч, что в численном выражении составляет 47% подъездов», — сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половина составляет субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное составляют средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы», — добавил Хромушин.

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