РИАМО - 16 авг. В ходе экоакции «Мангал-марафон» установят 60 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов, в них можно будет утилизировать стеклянные бутылки и металлические банки, пластик, бумагу и картон, говорится в сообщении пресс-службы управляющей компании «Региональный оператор».

17 августа УК организует раздельный сбор отходов на площадках экоакции «Мангал-марафон» в Красногорске, Долгопрудном, Пушкине и Мытищах. При выбросе мусора нужно будет позаботиться о том, чтобы отходы не были загрязнены остатками продуктов питания. В контейнеры для смешанных отходов можно поместить все отходы, кроме пластика, металла, стекла и макулатуры.

«Экоакция «Мангал-марафон» проводится при поддержке правительства Московской области в контексте проекта «Лето в Подмосковье». Ее главная задача – формирование культуры раздельного сбора мусора и распространение информации о внедрении новой системы обращения с отходами и мерами, которые принимаются областным правительством для обеспечения комфортной среды проживания в регионе», – отмечается в сообщении.

УК «Региональный оператор» – российская инновационная компания, входящая в группу компаний «РТ-Инвест». Является крупнейшим оператором в структуре отрасли обращения с отходами в Московской области. Ее задача – создание современной комплексной системы полного цикла, позволяющей изменить культуру обращения с отходами и сократить ущерб, наносимый окружающей среде.

АО «РТ-Инвест» создано в 2012 году при участии государственной корпорации «Ростех» для осуществления прямых инвестиций на территории России и за рубежом в секторах передовых индустриальных технологий, включая обращение с отходами, информационных систем, транспортной телематики и производства строительных материалов.

Ключевым направлением «РТ-Инвест» является создание в РФ комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами на основе отечественных технологий, а также опыта ведущих стран мира.

В рамках проекта «Энергия из отходов» компания построит четыре завода по термической переработке отходов в энергию на территории Московской области и один завод в Республике Татарстан. Инвестиции в проект составят более 180 миллиардов рублей.