РИАМО - 16 авг. Сотрудники УФСБ России по Москве совместно с оперативниками уголовного розыска ОМВД России по району столицы Южное Медведково задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании детского сада, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Юрий Титов.

«В отдел полиции поступило сообщение от неизвестного о минировании дошкольного учреждения. По всем адресам были незамедлительно направлены оперативные службы. При обследовании 250 детских садов, расположенных на территории округа, предметов, представляющих опасность для окружающих, не обнаружено», - рассказал Титов.

Подозреваемого задержали в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий. Им оказался 48-летний приезжий мужчина, который ранее неоднократно был судим. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

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