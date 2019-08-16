РИАМО - 16 авг. На заседании Басманного суда столицы экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов признал вину в хищении более 11 миллиардов рублей, он также раскаялся в содеянном, сообщает ТАСС.

В пятницу Басманный суд Москвы провел заседание по дели Кузнецова.

«Признаю себя виновным, раскаиваюсь. Прошу рассмотреть мое дело в особом порядке, осознаю последствия этого решения», – заявил на заседании Кузнецов.

Суд отказался рассматривать его дело в особом режиме.

Также представители потерпевшей стороны отметили, что региону нанесет значительный ущерб, который не погашен, поэтому дело должно быть рассмотрено в обычном порядке.

По версии следствия, с 2005 по 2008 годы Кузнецов в составе организованной преступной группы с некоторыми должностными лицами правительства региона и другими соучастниками смог похитить у областных учреждений и организаций свыше 11 миллиардов рублей.

Экс-министр находился в международном розыске с 2010 года. В январе этого года он был выдан российским службам. Расследование дела длилось 10 лет.

Всего в деле 22 эпизода преступлений. Некоторые из соучастников еще находятся в международном розыске.