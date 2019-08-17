РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 авг. Жителям подмосковного Красногорска в субботу в рамках областной акции расскажут о стандартах раздельного сбора мусора в местах массового отдыха граждан, сообщается в Instagram-аккаунте администрации горокруга.

Акция начнется в 11:00.

«Областная экоакция «Мангал-марафон» пройдет в городском парке Красногорска в эту субботу. Основная цель – информирование и разъяснение вопросов перехода на новый экологический стандарт обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), в том числе их раздельный сбор, в особенности в местах организации массового отдыха граждан», – говорится в сообщении.

Парк в Красногорске станет одной из трех центральных площадок акции, которую проводят в регионе впервые. К участию в мероприятии приглашены все муниципалитеты Подмосковья.

По словам министра ЖКХ региона Евгения Хромушина, в основе мероприятия лежит состязательный принцип между муниципалитетами: кто из них предложит самый оригинальный рецепт шашлыков и привлечет к раздельному сбору в общественных местах наибольшее количество жителей. К учету будут приниматься как данные о количестве собранных пакетов с отходами, так и розданных информационных материалов.