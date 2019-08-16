РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. В подмосковном Подольске обнаружили тело 33-летнего Дениса Алтухова, которого разыскивали с вечера 12 августа, сообщается в группе «Поисковый отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

Местонахождение Алтухова с 12 августа было неизвестно. Последний раз его автомобиль Peugeot 3008 рыже-коричневого цвета в 23:35 зафиксировала камера, расположенная после съезда в районе ЖК «Бородино» по направлению к «Глобусу». Домой он так и не вернулся, телефон мужчины был все время недоступен. Родные сообщили о его исчезновении в полицию и обратились за помощью в «Лиза Алерт».

«Найден, мертв», – говорится в сообщении.

По словам свидетелей, его нашли мертвым в машине недалеко от сетевого магазина на улице Советская в микрорайоне Климовск. Проводится экспертиза тела.