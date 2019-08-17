РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 авг. В деревне Новоселки подмосковного Подольска в субботу торжественно откроют детскую игровую площадку, для детей проведут игровую программу, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В деревне Новоселки закончено строительство новой детской игровой площадки. Торжественное открытие состоится в субботу, 17 августа, в 12:00. Для детей проведут игровую программу «В гостях у солнышка», – говорится в сообщении.

На празднике с детьми будут играть артисты в костюмах ростовых кукол, проведут конкурсы с призами под веселую музыку.