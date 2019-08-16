РИАМО - 16 авг. К приему детей в День знаний готовы 90% школ Подмосковья, в остальных общеобразовательных организациях завершают ремонтные работы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся территориальными отделами управления выданы 329 предписаний по подготовке школ к новому учебному году, в которых запланировано 1299 мероприятий. Из них: по улучшению систем водоснабжения – 13 мероприятий; по ремонту систем отопления – восемь мероприятий; по замене освещения – 150 мероприятий», — говорится в сообщении.

Школы также должны будут провести 115 мероприятий по улучшению материально-технической базы пищеблоков, 102 – по приобретению мебели, 26 - по улучшению материально-технической базы медицинских кабинетов, 818 мероприятий - иные ремонтные работы.

Во время проверок школ 2789 раз замерили уровень освещенности, 2257 – параметры микроклимата, исследовали 748 проб питьевой воды по микробиологическим показателям и 512 проб питьевой воды по санитарно-химическим показателям.

«По состоянию на 15 августа 2019 года более 90% школ готовы к приему детей. В остальных общеобразовательных организациях заканчиваются ремонтные работы в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора», — добавляется в сообщении.

С 1 сентября в Подмосковье откроются семь новых школ, в которых будут учиться 3892 ребенка.

Роспотребнадзор в период с 19 августа по 2 сентября 2019 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей по телефонам горячей линии. Кроме того, круглосуточно организована работа Единого консультационного центра Роспотребнадзора (8-800-555-49-43).