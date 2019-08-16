РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. В родильном доме Подольска 19 августа всех желающих бесплатно познакомят со старинными колыбельными и расскажут об их пользе, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник учреждения.
«19 августа в Подольском роддоме пройдет трогательное мероприятие, посвященное колыбельным. На нем выступят народные артисты, которые исполнят старинные колыбельные под звуки балалайки, познакомят с историей возникновения колыбельных, а также расскажут об их пользе», – сказал сотрудник.
Мероприятие пройдет в конференц-зале родильного дома в 14:00, вход свободный.
Организаторами проекта выступают Подольский родильный дом и СДК «Молодежный» в рамках проектов «Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Культура малой Родины» партии «Единая Россия».
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