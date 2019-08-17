РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 17 авг. Посетители филиала музея Победы в подмосковном Красногорске в рамках празднования Дня фронтовой собаки в субботу смогут узнать, как четвероногие помощники помогали ковать Победу в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении информационного центра музея.

«Красногорский филиал музея Победы впервые присоединился к празднованию Дня фронтовой собаки. В преддверии этого дня, 17 августа, музей представит новую увлекательную программу «Мохнатые герои Победы». Юные посетители узнают много интересных фактов о наших четвероногих друзьях, о славной истории боевого содружества собаки и человека, о легендарном советском пограничнике Никите Карацупе и его псе по кличке Индус», – говорится в сообщении.

Эту образовательную программу впервые презентуют жителям и гостям Красногорска. Она рассчитана на детей 7-11 лет, но также приглашаются и родители ребят. В часовую программу также входит мастер-класс по изготовлению медалей для четвероногих героев.

Музей Победы начал отмечать День фронтовой собаки три года назад. Датой выбрали 19 августа. Именно в этот день в 1943 году армейская овчарка-диверсант Дина стала первой в истории собакой, выжившей после подрыва. Она выскочила на рельсы перед приближающимся фашистским воинским эшелоном, сбросила вьюк с зарядом, зубами выдернула чеку, скатилась с насыпи и умчалась в лес.

«На всех фронтах несли службу более 60 тысяч специально обученных собак. Они вывезли из-под обстрелов около 700 тысяч раненых, обнаружили миллионы взрывных устройств, «работали» взрывниками. Не случайно во время Парада Победы в 1945 году по Красной площади в общей колонне войск шли проводники с фронтовыми собаками», – заключается в сообщении.