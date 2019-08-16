РИАМО - 16 авг. Пассажиры Московской области теперь могут посмотреть ролики о местах притяжения для туристов в 479 автобусах перевозчика «Мострансавто», в которых можно узнать, где лучше попробовать традиционные блюда или заняться экстремальными видами спорта, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мострансавто».

Этот проект реализован совместно с комитетом по туризму Московской области. Всего в автобусах размещены восемь аудиороликов о культурных центрах Дмитрова, Истры, Клина, Коломны, Сергиева Посада, Серпухова, Солнечногорска и Зарайска.

«Автобусы из 20 филиалов «Мострансавто» стали своеобразными библиотеками знаний об отдыхе жителей огромного региона. Стоит отметить, что почти до всех достопримечательностей туристы могут добраться на автобусах перевозчика», – отмечается в сообщении.

В Московской области множество памятников архитектуры, церквей, мемориалов, которые делают регион привлекательнее для туристов. С начала лета автобусы, в которых сейчас звучат аудиоролики, перевезли более 7,7 миллиона человек. Теперь информационные справки помогают жителям и гостям Московской области спланировать интересные выходные и узнать о достопримечательностях в городах неподалеку.

«Главная задача туристского проекта «Лето в Подмосковье» – информировать гостей и жителей о лучших местах и событиях нашего региона. Для рекламной кампании такого масштаба мы используем различные инструменты анонсирования – это и публикации в СМИ и социальных сетях, наружная реклама, а также размещение информации в общественном транспорте Подмосковья», – подчеркнула министр туризма Московской области Наталья Галкина.

Она уточнила, что в дальнейшем намерены расширить формат взаимодействия с «Мострансавто».

Кроме того, в рамках проекта в автобусах предприятия на некоторых маршрутах можно прослушать аудиоэкскурсии об интересных достопримечательностях Подмосковья. «Путешествуй с «Мострансавто» реализован совместно с компанией izi.TRAVEL в конце 2018 года.

Чтобы воспользоваться электронным путеводителем во время поездки, пассажиру достаточно установить бесплатное мобильное приложение izi.TRAVEL. QR-код со ссылкой на приложение размещен на информационных стикерах в салонах некоторых автобусов в 10 филиалах предприятия.

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