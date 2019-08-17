РИАМО (КОРОЛЕВ) – 17 авг. Жители Королева в субботу смогут помочь собрать необходимые школьные принадлежности для детей из социально неблагополучных семей в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу», говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

Акция пройдет в гипермаркете «Глобус» с 10:00 до 18:00.

«Акция «Собери ребенка в школу» пройдет 17 августа. Акция направлена на оказание помощи семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в социально опасном положении. Ждем вашего участия, наши дорогие друзья, давайте подарим детям к 1 сентября настоящий праздник», – говорится в сообщении.

Школьникам нужны: тетради, дневники, подставки под учебники, письменные принадлежности, ластики, пеналы, альбомы, цветные карандаши, фломастеры, краски, баночки-непроливайки, кисточки, линейки, транспортиры, трафареты, циркули, материалы для творчества, школьные ранцы, мешки для сменной обуви и спортивной формы, банты, заколки.