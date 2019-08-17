РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 17 авг. Экоакция «Мангал-Марафон» пройдет в субботу в парке «Дубрава» подмосковного Подольска, на ней покажут, как правильно готовить шашлыки, чтобы не загрязнять природу, и соберут крышки от бутылок, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск, в парке «Дубрава» 17 августа пройдет экоакция «Мангал-Марафон» под девизом: «Шашлык – чистый пикник!», во время которой будет работать мангальная площадка. Начало в 11:00. В 12:00 выступит народный коллектив «Истоки», в 13:00 начнется игровая программа для детей «Эко-квест», – говорится в сообщении.

Также региональный оператор «МСК НТ» привезет в парк специальный контейнер для сбора пластиковых крышек. Средства за собранное вторсырье в ходе акции «Доброкрышка» направят на закупку реабилитационной техники для подопечных фонда детей с особенностями развития.

Целью «Мангал-Марафона» прежде всего является привлечение внимания жителей к проблеме загрязнения твердыми коммунальными отходами мест проведения пикников и пропаганда среди населения культуры раздельного сбора отходов в общественных пространствах, лесопарковых зонах Подмосковья.