РИАМО - 16 авг. У 11-й школы имени Титова в Щелкове появится новый учебный корпус, здание возведут в рамках президентского нацпроекта «Современная школа» за счет средств областного и муниципального бюджетов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

На проведение строительно-монтажных работ был проведен аукцион, по итогам которого был заключен контракт с ПАО «Мосэнергосетьстрой». Подрядчик должен возвести трехэтажное здание, которое будет разделено на блоки для учеников младших и старших классов.

«Помимо универсальных учебных кабинетов, в школе появятся лаборантские, мастерские, спортивный и актовый залы, библиотечный центр, столовая, медицинский блок, а также административные, технические и вспомогательные помещения», – отмечается в сообщении.

Ожидается, что новый корпус введут в эксплуатацию уже в 2020 году. Объект будет готов принять 550 учеников. Вместе с ним на пришкольной территории будет обустроена спортивная зона и территория для отдыха, а также проведено комплексное благоустройство и озеленение.