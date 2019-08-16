РИАМО - 16 авг. С целью предотвращения травм детей на дорогах Госавтоинспекторы Балашихи призвали родителей показывать детям положительный пример на дороге, одевать их в одежду заметных цветов, а также напомнить им о том, что в плохую погоду неяркие машины становятся менее заметны, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

В первые семь месяцев с начала года на дорогах Московской области произошло 295 ДТП с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет, которые для шести юных участников закончились летальным исходом, а для 311 - травмами различной степени тяжести. В Балашихе пострадало девять юных участников дорожного движения.

«В целях предупреждения и снижения уровня детского дорожно-транспортного травматизма в период с 19 августа по 15 сентября 2019 года на территории Московской области проводится комплексное информационно-профилактическое мероприятие «Внимание – дети!» — говорится в сообщении.

Госавтоинспекторы Балашихи объяснили, что в осенний период световой день становится короче, а погодные условия, из-за резкой перемены температур, становятся не устойчивыми. Яркое солнце может сменить дождь или снегопад. В этот период вероятность стать участником ДТП, как для водителя, так и для пешехода увеличивается в разы.

В связи с этим родителям напомнили, как обезопасить своего ребенка от травм в таких условиях. Так, ребенка нужно научить безопасно переходить дорогу и объяснить ему, что переходить проезжую часть нужно только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора и обязательно убедиться в безопасности перехода.

Очень важно пройти вместе с ребенком маршрут «дом-школа-дом» и по дороге изучить сигналы светофора и значения дорожных знаков.

«Обеспечьте вашему ребенку видимость на дороге. Одевайте его в яркую контрастную одежду, прикрепите к верхней одежде и рюкзакам световозвращающие значки – фликеры», — отмечается в материале.

Отдельное предупреждение адресовали водителям, чтобы они были готовы к внезапному выходу детей на дорогу.