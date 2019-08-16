РИАМО - 16 авг. Генерального подрядчика строительства 628-квартирного здания на западе Москвы оштрафовали после проверки состояния фасадов, материалов и геодезических параметров конструкций, говорится в сообщении пресс-службы столичного комитета государственного строительного надзора.

Строительство жилого комплекса ведется по адресу: Никулинская улица, микрорайон 2А. Мониторинг провели специалисты центра экспертиз («ЦЭИИС») в рамках разработанной программы проверок.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. По итогам проверки генподрядной организации ООО «Выбор строй проект» выдано предписание об устранении нарушений, оформлены протоколы об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Устранение нарушений находится на контроле комитета», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.

Утвержденным проектом предусмотрено строительство трех корпусов жилого дома и автостоянки общей площадью 69,2 тысячи квадратных метров. Строительство планируется завершить в третьем квартале 2021 года.

В доме предполагается отдельно стоящая наземно-подземная автостоянка на 500 машино-мест.