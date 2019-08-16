РИАМО - 16 авг. Мужчину, устроившего стрельбу в одном из магазинов в Котельниках, заключили под стражу по решению суда, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области.

Инцидент со стрельбой произошел накануне в микрорайоне Белая Дача городского округа Котельники. Неизвестный мужчина произвел выстрел, а после этого забежал в коммерческое помещение и забаррикадировался. На место прибыли бойцы Росгвардии, они шесть часов вели с мужчиной переговоры, после чего задержали.

«По ходатайству дознавателя МУ МВД России «Люберецкое» задержанному, устроившему стрельбу в продуктовом магазине города Котельники, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – отмечается в сообщении.

По имеющимся данным, стрелок – местный житель 1968 года рождения, он уже раскаялся в содеянном. Предварительно установлено, что причиной инцидента стал конфликт на бытовой почве.