РИАМО - 16 авг. Председатель комитета Мособлдумы по экологии и природопользованию Алла Полякова рассказала о проблемах экологичного энергоснабжения в Подмосковье, по ее словам, в Московской области альтернативные способы получения энергии пока не сильно развиты, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

«И климат, конечно же, играет здесь важную роль. Возьмем хотя бы гелиоэнергетику. Пасмурных дней в году больше половины. К тому же, площадь гелиостанций в разы больше, чем площадь ветроустановки. Да и ветра для полноценной работы ветрогенераторов в Московской области также не всегда бывает достаточно», – заявила Полякова.

В то же время она уточнила, что такие проблемы не должны быть препятствием для исследований, ведь развитие альтернативной энергетики важно. К тому же, исследования могут помочь решить главное препятствие для повсеместного применения альтернативных источников – их стоимость.

«Так, чтобы альтернативные проекты полностью окупались, стоимость электроэнергии из возобновляемых источников должна быть выше, чем из традиционных. Но не исключена вероятность того, что в будущем технологии станут более дешевыми, и Россия все-таки займет свое место на мировом рынке новой энергетики», – подчеркнула Полякова.

По ее словам, большой вклад в изучении альтернативных источников энергии делает инновационный центр «Сколково», резиденты которого участвуют в разработке и совершенствовании технологий в области альтернативной энергетики.