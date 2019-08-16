РИАМО - 16 авг. Пробки на московских дорогах вечером в пятницу достигли семи баллов из десяти возможных, затруднения отмечаются на кольцевых, вылетных магистралях и на улицах в центре города, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Заторы отмечаются на севере, северо-западе, юго-западе, юго-востоке, востоке и северо-востоке МКАД, почти по всей длине Садового, Третьего транспортного и Бульварного колец.

Кроме того, перегружены автомобилями улицы возле станций метро «Лубянка», «Китай-город», «Александровский сад», набережные Москвы-реки, Яузы, Водоотводного канала.

Ситуация немного улучшится к 19:00, в это время прогнозируется спад загруженности дорог в шесть баллов. До трех баллов снижение прогнозируют к 21:00.