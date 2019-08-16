РИАМО - 16 авг. Команда из Солнечногорска представит Московскую область в финале всероссийского фестиваля детского дворового футбола 6 на 6, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Финальный этап пройдет в Санкт-Петербурге с 27 августа по 1 сентября. Его участниками станут юношеские команды 2005-2006 года рождения. Региональный этап прошел в рамках Дня физкультурника в Видном. За победу в нем боролись 30 мужских и четыре женские команды.

«По итогам матчей третье место среди команд девочек заняли представители Ступина, второе – Дмитровского округа, и первое – Клина. Среди юношей бронзу соревнований завоевали футболисты из Домодедова. Серебро у ребят из Коломенского округа, золото регионального этапа досталось команде Солнечногорска», – говорится в сообщении.

По словам министра физической культуры и спорта региона Романа Терюшкова, всероссийский фестиваль детского дворового футбола 6 на 6 – мероприятие уникальное, так как его участники – непрофессиональные команды, число которых год от года увеличивается. К фестивалю существует большой интерес, как со стороны детей, так и их родителей.