РИАМО – 16 авг. Определены финалисты II «Кубка Александра Овечкина», который стартовал на ледовой арене в Мытищах, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турнир начался 12 августа. В нем принимают участие 12 хоккейных команд 2007 года рождения из восьми регионов страны.

«16 августа завершился групповой этап и определились команды, которые поборются за главный трофей «Кубка Александра Овечкина» – в финальном матче встретятся московский ЦСКА и «Салават Юлаев» из Уфы. Бронзовые медали разыграют СКА из Санкт-Петербурга и подмосковный «Химик», – отмечается в сообщении.

Финал турнира и матч за третье место пройдут уже на новой ледовой арене имени Владимира Петрова в Красногорске.

Обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Александр Овечкин вручит юным хоккеистам хоккейную форму и инвентарь.

Кроме того, правительство Московской области подарит команде-победителю микроавтобус на 15 мест, а серебряным призерам достанется грант на 1 миллион рублей на строительство бросковой зоны. Отдельными наградами будут отмечены лучший вратарь, лучший нападающий и лучший защитник «Кубка Александра Овечкина».

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков подчеркнул, что Подмосковье становится настоящей столицей детского хоккея России.

«Трибуны забиты зрителями, а на льду сражаются лучшие команды со всех уголков страны. Нельзя не заметить, какой большой популярностью пользуются эти соревнования. Сейчас Александр Овечкин – частый гость Подмосковья, так что в эти дни мы активно обсуждаем перспективы развития турнира. Уже решено, что на следующий год мы попробуем сделать «Кубок Александра Овечкина» еще более масштабным и интересным», – заверил министр.