РИАМО - 16 авг. В Москве женщина родила прямо в машине скорой помощи, на свет появилась абсолютно здоровая девочка, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Вызов поступил в диспетчерский центр московской станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова. Врачи прибыли за три минут, а у подъезда дома их уже ждали беременная и ее муж. Зафиксировав активные схватки, врачи решили эвакуацию беременной в ближайший родильный дом. Так, ее повезли в акушерский стационар при городской клинической больнице №15 имени Филатова, но не успели.

«Во время транспортировки начались потуги, и бригада приняла роды прямо в машине скорой помощи», - рассказала старший врач подстанции №47 станции скорой помощи имени Пучкова Ольга Мохун.

Роды прошли вполне успешно. И ребенка, и мать были в хорошем состоянии доставлены в больницу. В данный момент они уже готовятся к выписке.

Как отметила Ольга Мохун, в таких ситуациях беременной лучше было оставаться дома, а не ждать врачей у подъезда. Тогда врачи могли бы оценить ситуацию и принять правильное решение, в том числе принять роды в домашних условиях, а уже после этого госпитализировать роженицу в акушерский стационар.