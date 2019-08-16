РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. Фестиваль народного творчества «Славянское подворье» в подмосковном Подольске вечером 25 августа завершат двойным фейерверком, который запустят при условии хорошей погоды, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

25 августа с 12:00 до 21:00 на Певческом поселка Дубровицы пройдет XI Открытый межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье», на котором выступят фольклорные коллективы, покажут различные представления, проведут ярмарку и огромный хоровод с раздачей гигантского пирога. На Трапезной улице состоятся дегустация и продажа сыров.

«Завершится фестиваль двойным фейерверком, который устроят в завершение концертных номеров на основной сцене фестиваля. Сначала на склоне высветится огненная надпись с названием фестиваля, затем дадут салют в небо», – сказал Денисов.

По его словам, фейерверки запустят при условии хорошей погоды. Точное время неизвестно, скорее всего ближе к 21:00, когда завершится выступление артистов на основной сцене.

На фестивале «Славянское подворье» будет 15 стилизованных подворий. Впервые организуют «Театральное подворье», где подольские театральные коллективы покажут интерактивные представления. Программы готовятся для детей и рассчитаны на дневное время.

На поле разместят 50 ярмарочных киосков с товарами ручной работы, каждый рассчитан на два мастера. Свое творчество представят ремесленники из Подольска, областей ЦФО и Белоруссии.

На «Умном подворье» представят возможности негосударственных учреждений дополнительного образования, куда родители могли бы привести ребенка, в том числе мастер-классы. На «Фермерском подворье» гостей ждет контактный зоопарк, выставки фермерской продукции, ловля рыбы голыми руками в бассейне.

На Трапезной улице будут готовить блюда русской кухни, а также мясо и овощи на гриле, немного азиатских блюд. Около 13:00 устроят огромных хоровод с детьми, которых угостят гигантским пирогом с яблочным повидлом диаметром 1,2 метра. На двухметровой сковородке будут жарить картошку. Приготовят уху по старинном русскому рецепту.

В игровой зоне разместят аттракционы и проведут лазертаг, катание на конных упряжках. Зону выставок и мастер-классов готовят музеи Подольска.