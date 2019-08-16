РИАМО - 16 авг. Диагностический клинический центр №1 является одним из примеров масштабной модернизации медицинских учреждений в Москве, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин посетил диагностический клинический центр №1 на улице Миклухо-Маклая.

«В ближайшие годы мы планируем реализовать масштабную программу ремонта поликлиник, замены оборудования, выработавшего свой ресурс, и дооснащения новой техникой. В поликлиниках будет внедрен новый стандарт комфорта. Сегодня приехал в ДКЦ №1, чтобы посмотреть, как эта программа будет реализовываться на практике», – отметил градоначальник.

Центр является многопрофильным амбулаторным учреждением, обслуживающим свыше 270 тысяч жителей районов Коньково, Зюзино, Теплый стан и Обручевский.

В 2019 году в центре была организована работа дневного стационара онкологического профиля. Гордостью центра является централизованная клинико-диагностическая лаборатория 2-го уровня, выполняющая исследования на современном автоматизированном лабораторном оборудовании в интересах 43 медицинских организаций.

Отделение лучевой диагностики центра признано лидером лучевой диагностики по итогам Всероссийского рейтинга отделений лучевой диагностики в 2018 и 2019 годах. В отделении компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии проводится низкодозовая компьютерная томография легких, что позволяет выявлять на ранних стадиях туберкулез и онкологические заболевания.

Сотрудниками центра являются 361 врач, в том числе три доктора и 45 кандидатов медицинских наук, а также 383 медицинских сестры. При этом четыре сотрудника имеют статус «Московский врач» по специальностям терапия, врач общей практики и хирургия.