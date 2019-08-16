РИАМО - 16 авг. В торжественной обстановке 13 ребятам из Солнечногорска вручили самый важный документ — паспорт гражданина Российской Федерации, церемония состоялась в музейно-выставочном центре «Путевой дворец», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

С важным событием ребят поздравили заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Лещева и руководитель фракции «Единая Россия», депутат совета депутатов городского округа Наталья Никитина. После исполнения государственного гимна молодые люди получили свои первые документы. В их адрес прозвучали пожелания и добрые слова: успехов в учебе и во всех начинаниях.

«От каждого из вас зависит будущее нашей страны. Хочу пожелать вам быть достойными гражданами нашего государства и уже сейчас своими делами, достижениями, хорошей учебой и гражданской активностью вносить свой посильный вклад в развитие как нашего любимого округа, так и всей страны. Желаю с честью нести звание гражданина Российской Федерации», — сказала Лещева.

Участники церемонии отметили, что с получением паспорта подросток обретает не только права, но и определенные обязанности уже взрослого человека, начинает нести ответственность за свои поступки.

Молодых людей призвали бережно относиться к документу, достойно нести высокое звание гражданина России.