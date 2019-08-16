РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 авг. В подмосковном Королеве с начала текущего года провели ремонт 270 подъездов многоквартирных домов из запланированных 760, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В Московской области по поручению губернатора Андрея Воробьева министерством ЖКХ совместно с муниципальными образованиями продолжается реализация приоритетного проекта – программы софинансирования текущего ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой Подъезд».

«В текущем году в Королеве управляющие компании отремонтировали 270 подъездов, что составляет 36% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 760 подъездов. Всего в Подмосковье по программе «Мой Подъезд» уже отремонтировано более 6,6 тысячи подъездов из запланированных 14,5 тысячи, что в численном выражении составляет 45% подъездов», – сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

В этом году затраты на текущий ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Из этой суммы почти половину составляют субсидии областного бюджета, средства выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное – средства бюджетов муниципалитетов и управляющих компаний.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«Участие в программе «Мой Подъезд» добровольное, происходит по решению собственников жилья, которое позволяет самим жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы. Контроль за расходованием средств на ремонт подъездов осуществляется советом дома и Госжилинспекцией», – заключил Хромушин.

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