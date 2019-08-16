РИАМО - 16 авг. В Солнечногорске состоялось совещание по улучшению туристической отрасли, в ходе которого провели презентацию электронного путеводителя по достопримечательностям и местам для отдыха в городском округе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Во встрече приняли участие представители администрации, отельного бизнеса, рестораторы, госкорпорации ГЛОНАСС. В рамках мероприятия всемирно известная компания презентовала проект по созданию электронного путеводителя для жителей и гостей городского округа.

«Одним из центральных событий (совещания – ред.) стала презентация по созданию электронного путеводителя госкорпорацией ГЛОНАСС. Турпортал позволит жителям и гостям округа без труда найти самые известные туристические объекты, лучшие кафе и рестораны муниципалитета», – отмечается в сообщении.

Совещаний по туризму такого формата на территории муниципалитета ранее не проводилось. Несколько десятков участников из разных сфер обсудили проекты по совершенствованию маршрутов по туристов.

Также они приняли решение о создании экспертного совета по развитию туризма и сохранению историко-культурного наследия.

«Мы будем и дальше развивать туризм. <…> В cостав (экспертного совета – ред.) войдут рестораторы, отельеры, представители общественной палаты округа и краеведы», – дополнила заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Татьяна Лещева.

Кроме того, на встрече анонсировали, что в рамках развития сферы туризма на базе местного подразделения колледжа «Подмосковье» будут готовить экскурсоводов.

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