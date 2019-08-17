Закрытые станции

Ранее участок Сокольнической линии от «Проспекта Вернадского» до «Коммунарки» закрывали на неделю в июле из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Теперь метростроевцы обещают завершить проходку юго-западного участка большого «кольца».

В связи с этим в период с 18 по 24 августа включительно для пассажиров будут закрыты станции:

- «Проспект Вернадского»,

- «Юго-Западная»,

- «Тропарево»,

- «Румянцево»,

- «Саларьево»,

- «Филатов Луг»,

- «Прокшино»,

- «Ольховая»,

- «Коммунарка».

Поезда будут следовать на участке «Бульвар Рокоссовского» - «Университет».

Участок «Коммунарка» - «Проспект Вернадского» вновь откроют в обычном режиме 25 августа 2019 года.

Пассажиров просят пользоваться Солнцевской, Калужско-Рижской и Бутовской линиями метро и маршрутами наземного городского транспорта. За помощью можно обратиться к инспекторам ЦОМП.

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Компенсационные автобусы

© сайт Московского транспорта

Пока метро будет закрыто, для пассажиров «красной ветки» пустят компенсационные автобусы (КМ). Проезд в них бесплатный. Интервал движения составит 1 – 2 минуты.

На участке от станции «Университет» до «Румянцево» будут следовать автобусы КМ1.

На участке от «Румянцева» до «Коммунарки» будут курсировать автобусы КМ2.

Маршрут движения КМ1: Саларьево – Румянцево (в центр – остановка «Дудкино») – Тропарево – Юго-Западная – Проспект Вернадского – Университет.

Возле метро «Румянцево» нет перехода через Киевское шоссе. Чтобы сесть на автобус в сторону центра, пользуйтесь остановкой «Дудкино» (10 минут пешком от метро «Румянцево») или автобусами КМ1 с пересадкой у метро «Саларьево».

Маршрут движения КМ2: Саларьево – Филатов Луг – Прокшино – Ольховая – Коммунарка.

От метро «Ольховая» автобусы едут к метро «Саларьево» через станцию метро «Коммунарка». В обратном направлении при движении от метро «Коммунарка» нет остановки у метро «Ольховая» – можно доехать до «Прокшино», перейти дорогу и пересесть на обратный автобус КМ2.

Промежуточных остановок на маршрутах КМ не предусмотрено.

Также в период закрытия участка метро изменится движение целого ряда автобусов, в основном это перенос остановок либо их отмена, некоторые автобусы изменят маршруты.

Изменения коснутся автобусов: №34 и №34к, которые объединят; №№ 42, 153, 616. С17, 224, 227, 518, 600, 611, 707, 890, 642, 816, 1147. (выделить).

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Перекрытие дорог

© сайт мэра Москвы

В период с 18 по 25 августа будет перекрыто или ограничено движение для личных автомобилей по ряду улиц в районе проспекта Вернадского, Киевского шоссе и МКАД.

Будут закрыты для движения транспорта следующие участки дорог:

– проезд на Ленинский и Вернадский проспекты через Рузскую улицу;

– проезд с улицы Островитянова на проспект Вернадского;

– выезд с Проектируемого проезда № 5504 на Ленинский проспект;

– съезды с Ленинского проспекта на улицу Островитянова;

– поворот с проспекта Вернадского на Тропаревскую улицу;

– разворот на проспекте Вернадского на пересечении с Тропаревской улицей в область;

– выезд с улицы Коштоянца на проспект Вернадского в сторону области;

– выезд с улицы Покрышкина на проспект Вернадского;

– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Коштоянца;

– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Лобачевского в сторону центра;

– разворот на проспекте Вернадского в районе дома 59;

– правый поворот с проспекта Вернадского на улицу Удальцова;

– левый поворот с дублера проспекта Вернадского на улицу Строителей;

– правый поворот с улицы Строителей на дублер проспекта Вернадского;

– движение в центр по дублеру проспекта Вернадского от улицы Строителей до Ломоносовского проспекта;

– правый поворот с проспекта Вернадского на Ломоносовский проспект;

– выезд с улицы Косыгина на проспект Вернадского в сторону области;

– съезды с проспекта Вернадского на улицу Косыгина;

– съезд с Ленинского проспекта на Теплостанский проезд и поворот на Теплостанский проезд с улицы Академика Варги;

– развороты на улице Островитянова при движении в сторону Профсоюзной улицы;

– движение по дублеру Ломоносовского проспекта от улицы Лебедева до проспекта Вернадского в направлении проспекта Вернадского;

– разворот на улице Косыгина в районе дома 23;

– проезд с Родниковой улицы в сторону МКАД и станции метро «Саларьево»;

– транзитное движение по Проектируемому проезду № 905 в сторону Киевского шоссе;

– съезд с Киевского шоссе в сторону станции метро «Саларьево»;

– разворот на Киевское шоссе в сторону области через Родниковую улицу;

– съезды сна развязке МКАД с Ленинским проспектом и Киевским шоссе;

– транзитное движение по проезду рядом со станцией метро «Саларьево» от одноименной деревни;

– съезды с Киевского шоссе к бизнес-центру «Румянцево»;

– движение по дублеру Киевского шоссе в районе владения 2 и развязки с МКАД;

– съезды с улицы Адмирала Корнилова на Киевское шоссе в центр и область.

Кроме того, движение автомобилей будет ограничено по Ломоносовскому проспекту, улицам Косыгина, 26-ти Бакинских Комиссаров, Островитянова, дублерам проспекта Вернадского и Калужского шоссе и еще ряду участков.

Чтобы доехать в аэропорт «Внуково», стоит вос пользоваться аэроэкспрессом с Киевского вокзала; автобусом №32 от метро «Рассказовка»; №611 – от метро «Юго-Западная» и «Тропарево», №911 – от метро «Саларьево».

За всеми изменениями дорожного движения стоит следить в навигаторе и заранее строить маршруты объезда.

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