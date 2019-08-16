РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. Всех участников фестиваля народного творчества «Славянское подворье» в подмосковном Подольске 25 августа угостят гигантским пирогом диаметром 1,2 метра с яблочным повидлом, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации Подольска Борис Денисов.

24 и 25 августа на Дворцовой площади возле усадьбы Голицыных в Дубровицах с 12:00 до 17:00 будет проходить фестиваль уличных театров «Сон в летнюю ночь». 25 августа в 12:00 на Певческом поле состоится XI Открытый межрегиональный фестиваль народного творчества «Славянское подворье», на котором выступят фольклорные коллективы, проведут ярмарку, покажут различные представления, а на Трапезной улице проведут дегустацию и продажу сыров.

«В Дубровицах на Певческом поле около 13:00 аниматоры устроят для детей огромный хоровод во все поле, участников которого угостят гигантским пирогом с яблочным повидлом. Впервые специально для фестиваля его испекут в Подольске и привезут на праздник. Диаметр пирога составит 1,2 метра, а вес – более 15 килограммов. Его вынесут под наклоном в 30 градусов, чтобы все увидели красивую надпись, посвященную празднику», – сказал Денисов.

Также на празднике свою продукцию представят семь предприятий общественного питания Подольска и Подмосковья. В основном это будут блюда русской кухни – пельмени, вареники, блины, а также блюда на мангале и азиатская кухня – плов, лепешки. Будет большой выбор рыбных блюд.

«На празднике впервые приготовят уху по старинному русскому рецепту и пожарят картошку на гигантской двухметровой сковороде. Ухой и картофелем будут угощать победителей творческих конкурсов и волонтеров, которые будут помогать проводить праздник. Также угощения смогут приобрести все желающие», – добавил начальник управления потребительского рынка администрации городского округа Николай Тупикин.

По его словам, на Трапезной улице будет работать Сырный дворик, участие в котором планирует принять фермерское хозяйство Булатово из Подольска, которое представит козьи сыры. Будет проходить сырная ярмарка, где гости смогут не только купить, но и продегустировать более 20 видов сыров подмосковного производства.

На Трапезной улице можно будет отведать приготовленные по традиционным русским рецептам квас и сбитень, а также натуральные лимонады. Для детей построят уютное кафе «Мультик» со сладостями и досуговой зоной.