РИАМО - 16 авг. С начала года 37 тысяч человек в Подмосковье посетили свыше 200 ярмарок вакансий, на которых получили консультации по вопросам занятости и переобучения, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

Ярмарка вакансий – это место, где заинтересованные в трудоустройстве люди могут непосредственно встретиться и поговорить с работодателями, пройти предварительное собеседование, заполнить и оставить у работодателей анкеты и резюме.

«С начала года в Московской области организовали и провели 206 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, из них специализированных для инвалидов – 28, для молодежи и учащихся – 40», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Она добавила, что в 2019 году посетителям оказали более 35 тысяч консультаций, а 10,5 тысячам человек помогли устроиться на работу.

В начале августа в службе занятости населения региона состояли на учете 29,5 тысяч граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве (112% к показателю 2018 года), в том числе 21,9 тысячи человек (117% к показателю 2018 года) – официально признаны безработными.

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