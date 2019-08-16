РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 16 авг. В подмосковных Люберцах проверили работу полиции в сфере выдачи паспортов, оформления регистрации и оказания других госуслуг, нарушений не выявили, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Для укрепления доверия между жителями и органами внутренних дел член общественного совета при МУ МВД России «Люберецкое» Андрей Губанов присоединился к акции «Гражданский мониторинг». Он проверил работу сотрудников отдела по вопросам миграции.

«В ходе проверки Андрея Губанова интересовало качество и сроки оказания полицией наиболее востребованных государственных услуг – получение и замена паспорта, регистрация по месту жительства, получение гражданства иностранными гражданами. Нарушений не выявлено», – говорится в сообщении.

В материале добавляется, что особое внимание Губанов уделил вопросу фиктивной регистрации по месту проживания. Правоохранители сообщили ему о том, что на постоянной основе проводятся проверки адресов массовой постановки на миграционный учет иностранных граждан и лиц без гражданства. Их проводят для выявления нарушений миграционного законодательства со стороны иностранных граждан, а также лиц, осуществивших постановку иностранных граждан на учет по месту пребывания.

«Общественник отметил ряд положительных моментов: вежливое обращение с гражданами, работу по оказанию государственных услуг населению в соответствии графиками приема граждан, отсутствие очереди», – поясняется в материале.

С информацией о необходимых документах, предоставляемых в отдел по вопросам миграции для получения услуг, горожане могут ознакомиться на информационных стендах и официальном сайте ГУ МВД России по Московской области в разделе «Госуслуги».