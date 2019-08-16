РИАМО - 16 авг. Женщину, обвиняемую в особо крупном мошенничестве, экстрадировали в Россию, сообщается на сайте МВД РФ.

«Из Болгарии в Россию в сопровождении сотрудников Национального бюро Интерпола МВД и ФСИН доставлена обвиняемая в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, Елена Морева с апреля 2013 года по сентябрь 2014 года путем обмана и злоупотребления доверием завладела деньгами граждан в размере 16 миллионов рублей. Злоумышленница предлагала оказание помощи в заключении договоров купли-продажи и оформлении в собственность земельных участков.

После этого Морева покинула территорию РФ и была объявлена в международный розыск на основании запроса ГУ МВД РФ по Москве. В мае 2019 года женщину задержали на территории Болгарии.