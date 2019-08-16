РИАМО (КОРОЛЕВ) – 16 авг. В Королеве с 17 по 23 августа пройдет кампания «Однозначно», которая призвана привлечь общественное внимание к основным факторам риска в дорожном движении и их профилактике, сообщила «РИАМО в Королеве» инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Эльвира Фадеева.

Проблема ДТП, связанных с превышением скорости, для Подмосковья, а в частности и Королева является актуальной. Так, в 2018 году приведенные нарушения стали причинами 1176 дорожно-транспортных происшествий, что составило 20% от общего числа автоаварий с пострадавшими. В этих ДТП 217 человек погибли и 1566 пострадали.

«В период с 17 по 23 августа на территории Королева представители экспертного центра «Движение без опасности» при содействии сотрудников Госавтоинспекции реализуют комплекс информационно-пропагандистских и просветительских мероприятий в рамках социальной кампании «Однозначно». Социальная кампания предусмотрена нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» и направлена на привлечение внимания общества к факторам риска в дорожном движении, касающихся неправильного выбора водителями скорости движения», – сказала Фадеева.

На протяжении недели в Королеве специалисты экспертного центра совместно с автоинспекторами и активистами общественных объединений, используя многочисленные коммуникационные каналы, будут проводить тематические мероприятия, ориентированные на различные возрастные и социальные слои населения.

«В частности, о важности правильного выбора скорости и недопустимости нарушений скоростного режима расскажут курсантам автошкол, посетителям регистрационно-экзаменационных подразделений ОГИБДД Королева и клиентам автозаправочных станций, а также горожанам в парках отдыха и на оживленных пешеходных переходах», – добавила Фадеева.