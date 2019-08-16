РИАМО – 16 авг. Штрафы от 30 до 50 тысяч рублей могут ввести в России за выгул опасных собак без поводка и намордника, административный кодекс предложили дополнить отдельной статьей, сообщает в пятницу RT.

В конце июля в России утвердили список потенциально опасных пород собак. В перечне оказались волко-собачьи гибриды, северокавказская собака, волкособ, акбаш, американские бандог и бульдог, бразильский бульдог, питбульмастиф, булли кутта, бульдог алапахский чистокровный (отто).

«Наличие объективно существующей угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан от нападения потенциально опасной собаки требует установления для владельца потенциально опасной собаки административной ответственности за несоблюдение установленных запретов», — говорится в письме президента общественной организации «Коллективная защита» Марата Аманлиева.

Аманлиев предложил дополнить административный кодекс отдельной статьей «Нарушение запретов, установленных в отношении выгула потенциально опасных собак». В ней будет предусмотрено наказание в виде штрафа, ареста, обязательных работ. Наказание предусмотрено за выгул опасной собаки без поводка и намордника, кроме тех случаев, когда с животным гуляют по огороженной территории.

Письмо направлено в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина.