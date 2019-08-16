РИАМО - 16 авг. Самолет рейса Москва – Уфа авиакомпании UTair, который вернулся в аэропорт «Внуково» из-за столкновения со стаей птиц, вылетел в город назначения, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы авиакомпании.

«Резервный борт вылетел в 16:11 по московскому времени», – сказал собеседник агентства.

Ранее рейс Москва – Уфа вернулся во столичный аэропорт «Внуково» из-за попадания в лобовое стекло стаи птиц во время взлета. Стекло кабины осталось целым, посадка прошла в штатном режиме.

По данным СМИ, на борту самолета находились 97 пассажиров и шесть членов экипажа.