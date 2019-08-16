РИАМО - 16 авг. На участке Подольск – Гривно Курского направления Московской железной дороги произошел сбой в движении электропоездов из-за повреждения кабеля устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), сообщается в WhatsApp-канале МЖД.

«По предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме. На место незамедлительно отправились специалисты железной дороги», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в пятницу в 15:40. На период восстановительных работы железнодорожники организовали движение поездов по специальному режиму – временно поезда проходят участок со снижением скорости, что позволяет безопасно пропускать составы.

В настоящее время несколько электропоездов следуют с увеличенным интервалом. Возможны задержки в движении электропоездов, выполняющих диаметральные рейсы на другие направления МЖД.