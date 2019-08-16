РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 16 авг. В подмосковном Подольске 17 и 18 августа водителей будут массово проверять на трезвость, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«На территории Подольска в предстоящие выходные дни, 17 и 18 августа, сотрудники Госавтоинспекции проведут профилактические мероприятия по массовой проверке водителей транспортных средств на выявление признаков состояния опьянения», – говорится в сообщении.

Также жители могут самостоятельно сообщить о нетрезвых водителях в горокруге по телефонам дежурной части ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск: 8(496)768-16-15, 8(496)754-66-38.