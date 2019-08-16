РИАМО - 16 авг. Градостроительную документацию для строительства новой Бирюлевской линии Московского метрополитена начнут разрабатывать в конце 2019 - начале 2020 года, сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Буквально в этом месяце было решено разработать проект планировки Бирюлевской линии. Она соединит поселение Рязановское, районы Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное и интегрируется в Большую кольцевую линию (БКЛ) в районе Нагатинский Затон», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.

Ранее сообщалось, что строительство новой ветки начнется после 2025 года.

По планам на Бирюлевской линии протяженностью 34 километра будет 14 станций. Она соединит станцию ЗИЛ Московского центрального кольца (МЦК) и станцию «Кленовый бульвар» БКЛ, пройдет через районы Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное, а затем протянется в ТиНАО.

При проектировании строители специально оставляют техническую возможность для присоединения дополнительных радиусов. Например, с Коммунарской линии можно будет пересесть на станции Крымская МЦК и «Улица Новаторов» БКЛ, а Рублево-Архангельская линия протянется от станции «Улица Народного Ополчения».

В Москве началось строительство еще трех станций Большого кольца метро>>