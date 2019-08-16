РИАМО - 16 авг. Свалку в поселке Красково городского округа Люберцы обнаружили специалисты министерства экологии и природопользования Московской области после обращения администрации горокруга, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Владелец участка ООО «Регионинвест» организовал незаконную свалку строительных и коммунальных отходов на 150 квадратных метрах. По данному факту было начато расследование.

«Лабораторные исследования образцов отходов и грунта подтвердили, что почвам нанесен ущерб. По итогам расследования общество было оштрафовано на 110 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

В компании с решением Минэкологии региона не согласились и попытались обжаловать. Накануне Люберецкий городской суд поддержал постановление министерства о привлечении ООО «Регионинвест» к административной ответственности за нарушение правил обращения с отходами.

Не так давно рейды выявили в Люберцах еще несколько аналогичных нарушений. В итоге владельцев земельных участков также привлекли к ответственности. Рейдовые мероприятия в городском округе продолжаются, здесь поступает множество жалоб на незаконные свалки и сжигание мусора.